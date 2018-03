Enersize har rekryterat en Vice President Operations, China samt en huvudprojektledare för den kinesiska verksamheten

Sami Kyllönen har en ingenjörsexamen från Oulu tekniska högskola i Finland och har lång erfarenhet av högre chefspositioner inom fabriks- och tillverkningsindustrin, främst inom elektronikindustrin. Han har bland annat arbetat för Scanfil EMS Oü i Estland både som fabriksansvarig och senare som verkställande direktör. Vidare har Kyllönen även arbetat som fabriksansvarig och senare operativ chef för Incap Corporations verksamhet i Europa. Positionerna Sami har haft på dessa båda företag har inneburit chefsansvar för flera hundra anställda.

Tjänsten som Vice President Operation, China med placering i Shanghai är nyinrättad och syftar till att skapa optimala förutsättningar för både Enersizes nyförsäljning gentemot kinesiska kunder såväl som att accelerera pågående projekt. I tjänsten ingår även ansvar för säljsupport, kundkontakter, lokala partnersamarbeten, Enersizes anställda i Kina samt operativt huvudansvar för projektgenomförandena.

Enersize har även rekryterat Yawei Rex Zhu som huvudprojektledare för den kinesiska verksamheten (Project Manager, China). Rex Zhu kommer arbeta i Shanghai under Sami Kyllönen med både kundkontakter samt ansvar för det organisatoriska genomförandet av Enersize kundprojekt i Kina. Rex Zhu har en M.Sc från University of Liverpool samt en B.Sc från Hunan (Kina) University of Science and Technology. Rex Zhu är ursprungligen från Kina och har tidigare arbetat i både den kinesiska privata samt offentliga sektorn.

Sami Kyllönen kommer att ingå i Enersizes ledningsgrupp som därmed kommer bestå av Sami Mykkänen – President & CEO, Anders Sjögren - Head of Research, Marko Tapaninaho – VP Technology & Projects samt Sami Kyllönen – VP Operations, China.