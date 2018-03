Acando skapar en bättre användarupplevelse på telenor.se

Telenor är i behov av en frontend-lösning på telenor.se, som lever upp till de krav som verksamheten ställer på flexibilitet, skalbarhet och prestanda. Därtill vill företaget ha möjligheten att anpassa gränssnittet så att det går i linje med besökarnas önskemål, krav och förväntningar avseende användarupplevelsen. Telenor vill därför ta fram en lösning för att kunna driva telenor.se i önskad riktning framöver. I ett första steg initierade Acando ett projekt där man samlade in kraven, identifierade rätt väg att gå, satte upp en prototyp, utvärderade och slutligen presenterade en rekommendation och frontend-strategi för den nya lösningen på telenor.se. I ett andra steg ska Acando tillsammans med befintligt utvecklingsteam hos Telenor, implementera den nya lösningen.

- Lösningen ska agera vägvisare för samtliga delar inom Telenors webbaserade användargränssnitt, säger Carl Tottie, ansvarig för Digital Execution, Acando Business Design Studio.

