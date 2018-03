Green Landscaping offentliggör notering på Nasdaq First North och prospekt i samband därmed

Green Landscaping Holding AB (publ) (”Green Landscaping” eller ”Bolaget”), en ledande leverantör av tjänster inom den svenska marknaden för skötsel av utemiljöer, offentliggjorde den 1 mars 2018 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North. I samband med en notering har Bolagets huvudägare, FSN Capital III[1] beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Green Landscaping genom en försäljning av befintliga aktier kombinerat med en nyemission (”Erbjudandet”). Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt. Idag offentliggör Bolaget prospektet för Erbjudandet.

Erbjudandet i sammandrag:

Erbjudandet kommer genomföras till ett fast pris om 21 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på Bolagets aktier om cirka 670 MSEK före Erbjudandet.

Erbjudandet omfattar 17 850 000 aktier, varav 3 571 429 nyemitterade aktier som erbjuds av Bolaget och 14 278 571 befintliga aktier som erbjuds av FSN Capital III och övriga aktieägare i Bolaget, motsvarande cirka 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet.

För att täcka eventuell övertilldelning har FSN Capital III därutöver åtagit sig att, på begäran av Pareto Securities, sälja ytterligare högst 2 677 500 aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (” Övertilldelningsoptionen ”).

”). Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet omfattar Erbjudandet högst 20 527 500 aktier, motsvarande cirka 58 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet.

Erbjudandet kommer tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 75 MSEK före transaktionskostnader.

Sex svenska investerare har inför Erbjudandet, på vissa villkor, utan att vara garanterade tilldelning i Erbjudandet och till samma pris som övriga investerare, lagt order att förvärva aktier i Erbjudandet till ett värde av totalt cirka 205 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen (” Ankarinvesterarna ”). En av Ankarinvesterarna är Bolagets VD, Johan Nordström, som har åtagit sig gentemot säljande aktieägare att förvärva aktier inom ramen för Erbjudandet för cirka 15 MSEK, motsvarande cirka 4 procent av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen. Vidare har Bolagets CFO, Carl-Fredrik Meijer, åtagit sig gentemot säljande aktieägare att förvärva aktier inom ramen för Erbjudandet för cirka 0,8 MSEK.

Green Landscaping har som avsikt att noteras på Nasdaq Stockholm inom tolv månader efter att noteringen på Nasdaq First North fullföljts.

Första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North beräknas till den 23 mars 2018 under kortnamnet "GREEN".

Ett prospekt med fullständiga villkor för Erbjudandet offentliggörs idag den 12 mars 2018 på Green Landscapings hemsida och på Pareto Securities hemsida.

Bakgrund till Erbjudandet

FSN Capital III är sedan 2009 huvudägare i Bolaget och äger idag cirka 60 procent av Bolaget. FSN Capital III har som affärskoncept att investera i onoterade bolag i syfte att aktivt utveckla och avyttra dessa när de uppsatta målen har uppnåtts. FSN Capital III anser att Bolaget uppnått dessa mål och har påbörjat en tillväxtfas.

FSN Capital III, tillsammans med Green Landscapings styrelse och ledning, anser att det nu är rätt tidpunkt för att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North. Erbjudandet syftar till att stödja Bolagets förvärvsstrategi och Bolagets ambition att spela en central roll i den pågående konsolideringen av utemiljöbranschen i Nordeuropa. Erbjudandet förväntas bredda Bolagets aktieägarbas och ge tillgång till den svenska och de internationella kapitalmarknaderna för att stödja fortsatt tillväxt, samt öka medvetenheten om Green Landscaping och dess verksamhet.

Johan Nordström, VD, kommenterar:

”Green Landscaping har sedan starten byggt en position som Sveriges ledande företag inom skötsel och finplanering av utemiljöer, och vi har höga ambitioner för vår fortsatta tillväxtresa. Vi har redan nu mött ett stort intresse för vår verksamhet där vi fokuserar på kundnytta, hållbarhet och kvalitet, och jag ser fram emot att hälsa såväl ankarinvesterare som övriga intresserade välkomna som aktieägare i Green Landscaping.”

Per Sjöstrand, styrelseordförande, kommenterar:

”När Green Landscaping inom kort noteras går vi in i nästa fas av bolagets utveckling med fokus på lönsam tillväxt. I en publik miljö ges mycket goda förutsättningar att fortsätta konsolideringen av utemiljöbranschen, och såväl styrelse som ledning ser fram mot att spela en central roll i detta arbete. Vi är mycket glada att redan fått möta ett starkt engagemang från ankarinvesterarna, som ger en extra kvalitetsstämpel på bolaget.”

Andreas Bruzelius, Principal, FSN Capital Partners (investeringsrådgivare till FSN Capital III), kommenterar:

”Sedan starten för 10 år sedan har Green Landscaping utvecklats till en fullskalig leverantör inom marknaden för skötsel av utemiljöer. Ledningen har under de senaste åren tagit bolaget genom en effektiviseringsfas, vilket resulterat i ökad kundnöjdhet och förbättrad lönsamhet. Med sitt starka operativa momentum och målsättningen att växa såväl organiskt som via förvärv kommer Bolaget passa mycket bra i en börsmiljö.”

Om Green Landscaping

Green Landscaping är en ledande leverantör av tjänster inom den svenska marknaden för skötsel av utemiljöer. Den huvudsakliga verksamheten omfattar ett komplett utbud av underhållstjänster såsom grönyteskötsel, finplanering, skötsel av sport- och fritidsanläggningar samt träd- och skogsvård. Green Landscaping är verksamt i mellersta och södra Sverige med fokus på storstadsregionerna.

Bolaget inledde sin verksamhet våren 2009 genom en konsolidering av fyra befintliga aktörer, vilka tillsammans formade den nya koncernen Green Landscaping. Sedan dess har Koncernen genomfört ytterligare sju[2] förvärv och uppnådde totala intäkter om 1 016 MSEK under 2017, inklusive helårsförsäljning från förvärvade bolag under 2017. Under 2015 tillträdde Johan Nordström som VD i Green Landscaping. Sedan dess har Bolaget etablerat en plattform för lönsam tillväxt genom implementering av ett flertal operationella effektiviseringar och effektiva styrprocesser. Dessa har även bidragit till en ökning av Bolagets justerade EBITDA-marginal från 4,2 procent under 2014 till 9,4 procent under 2017, inklusive helårsresultat från förvärvade bolag under 2017. Bolaget avser att växa Koncernen genom både organisk tillväxt samt via förvärv, och har etablerat en strukturerad förvärvsstrategi för kommande år.

Finansiella mål

Green Landscaping har antagit följande finansiella mål på medellång sikt:

Organisk tillväxt: förväntas i genomsnitt vara i nivå med marknadstillväxten om 5 procent.

Förvärvad tillväxt: målet är att i genomsnitt växa med 15 procent per år. Målet utrycks som en ”run-rate siffra” (pro-forma). Utfallet kan bli både lägre och högre beroende på marknadsförutsättningarna.

Lönsamhet: målet är att uppnå en EBITDA-marginal om 11 procent.

Kapitalstruktur: nettoskulden i relation till EBITDA, exklusive tillfälliga avvikelser, ska inte överstiga 2,5 gånger.

Utdelningspolicy: målet är att cirka 40 procent av årets resultat skall lämnas för utdelning. Utdelningsförslaget ska beakta Bolagets långsiktiga utvecklingspotential, finansiella position samt investeringsbehov.

Prospekt och anmälningssedlar

Ett prospekt med Erbjudandets fullständiga villkor och anvisningar offentliggörs idag på Green Landscapings hemsida (www.greenlandscapinggroup.se) och Pareto Securities hemsida (www.paretosec.com/corp/greenlandscaping). Anmälningssedel finns tillgänglig på Pareto Securities hemsida. Anmälan kan även göras på Avanzas internettjänst (www.avanza.se).