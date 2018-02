Resurs Holding Bokslutskommuniké januari—december 2017

1 oktober—31 december 2017*

Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 24 069 MSEK

Rörelsens intäkter ökade med 17% till 808 MSEK

Rörelseresultatet ökade med 35% till 371 MSEK

Resultat per aktie ökade med 18% till 1,45 SEK

K/I före kreditförluster, exklusive Insurance uppgick till 39,4% (43,8%)

Kreditförlustnivån uppgick till 1,9% (1,8%)

1 januari—31 december 2017*

Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 24 069 MSEK

Rörelsens intäkter ökade med 11% till 3 091 MSEK

Rörelseresultatet ökade med 23% till 1 397 MSEK

Resultat per aktie ökade med 19% till 5,40 SEK

K/I före kreditförluster, exklusive Insurance uppgick till 40,8% (44,7%)

Kreditförlustnivån uppgick till 1,8% (1,9%)

Utdelning för helåret föreslås av styrelsen till 3,30 SEK per aktie, varav 1,50 SEK per aktie betalades ut i november 2017. Detta är en ökning med 10% jämfört med utdelningen 2016.

VD kommenterar

Stark avslutning på 2017 – fortsatt lönsam tillväxt och nya retail finance-partners

2017 avslutades med ytterligare ett framgångsrikt kvartal. Låneboken uppgick till 24,1 miljarder kronor, en ökning med 14 procent under 2017, vilket innebär 2,9 miljarder kronor i absoluta tal. Dessutom kan vi presentera det bästa kvartalsresultatet efter skatt i vår 40-åriga historia – vi nådde 289 miljoner kronor, en ökning med 18 procent. Detta innebär att vi under 2017 levererade ett resultat efter skatt på över 1 miljard kronor. Detta har möjliggjorts genom vår lönsamma tillväxt, vår skalbarhet som gör att K/I-talet fortsatte att förbättras trots ökade IT investeringar samt att vi har god kontroll över våra kreditförluster.

Tillväxten i låneboken har varit fortsatt stark i båda våra banksegment och på alla våra marknader. Detta trots att vi på den norska marknaden har anpassat oss till det nya regelverket vilket, som förväntat, minskat utlåningstillväxten inom Consumer Loans i Norge. Detta har vi varit medvetna om och därför har vi fokuserat på att öka tillväxttakten på våra övriga marknader, vilket visar på styrkan i vår nordiska affärsmodell.

Vässade finansiella mål

Under de åtta kvartal som Resurs Holding varit börsnoterat har vi levererat på eller över alla våra finansiella mål under samtliga kvartal. Med anledning av denna kontinuerliga måluppfyllelse justerade vi under slutet av 2017 tre av våra mål.

Vi har höjt målet för vår lånebokstillväxt från cirka 10 procent till över 10 procent. Vi har även sett en snabbare positiv utveckling av vårt K/I-tal (före kreditförluster och exklusive Insurance) och målet justerades från 40 procent till under 40 procent. Dessutom infördes riskjusterad NBI-marginal till att vara i linje med de senaste årens nivå, det vill säga 10 till 12 procent.

Fortsatt framgångsrik utveckling av verksamheten