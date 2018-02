Paradoumo Gruppen skapar arkitektritade sjövillor med miljön i fokus – egen el och elbil

De 170 kvm stora sjövillorna som är ritade av Arkitektbruket är fördelade på två luftiga plan och ligger vackert längs Glasbergasjöns strandkant. Den röda träfasaden i kombination med de generösa fönsterpartierna skapar både harmoni och rymd. Sjövillan har i sitt grund-utförande fyra rymliga sovrum, men kan lätt byggas om till fem. I huset är köket och bras– kaminen lika givna favoritplatser som det stora trädäcket som vetter mot sjön. Tack vare takets unika byggnadsintegrerade solcellslösning från SolTech Energy genereras el utan att kompromissa med vare sig funktion eller estetik.

– Vi har valt att rita ett hus för framtidens familj som vill leva hållbart. Solcellstaket skapar möjlighet att ta tillvara solenergi samtidigt som elkostnaderna för boendet sänks. Enligt en beräkning från vår leverantör SolTech Energy görs en besparing på 20 % av elkostnaderna per år för en familj på bestående av fyra personer, berättar Paradoumo Gruppens vd Sargon Kerimo.

För samtliga familjer som flyttar in sjövillorna när de står klara under våren 2019 väntar ytterligare ett positivt besked. I samarbete med Volkswagen erbjuder Paradoumo en fri elbil under hela det första boendeåret. Vid tillträdet till huset väntar en Volkswagen E-Up på den egna uppfarten där även eluttaget till bilen finns installerat. Försäkring, trängselavgifter och en minimal fordonskatt är det enda de nya villaägarna behöver betala.

– Att få vara en del i Paradoumos miljötänk kring bygget av sjövillorna kändes som en självklarhet när vi fick frågan säger Krister Friberg, platschef, på Volkswagen Södertälje. Volkswagen har omfattande planer när det gäller elektrifiering och de här familjerna blir lite av pionjärer då deras hus alstrar el som också kan användas till vår utsläppsfria elbil. Det ska bli spännande att följa projektet på nära håll.