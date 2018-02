Acando säkerställer datadrivna kundinsikter hos globalt industribolag

Bakgrunden till projektet är att industriföretaget identifierat behovet av att förstå hur små och medelstora kunder agerar vid inköp via distributörskanalen. Som en del av projektet delar distributören och tillverkaren på kunddata, vilket leder till förbättrad dialog och planering. Acando har inom ramen för detta projekt agerat rådgivare åt tillverkaren men även varit garant för att data aggregeras och hanteras på ett konfidentiellt sätt.

Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com

Anders Sjökvist, Head of Consulting, +46 (0)70 639 9726, anders.sjokvist@acando.com