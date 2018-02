ALLGON AB (PUBL)BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2017

Vi har ett intensivt år bakom oss. Under det fjärde kvartalet har vi arbetat med vårt femte förvärv, Industrial Internet of X AB (IIOX),och därmed vidareutvecklat Wireless System Integrations (WSI) kunderbjudande inom IoT. Allgongruppen redovisar en tillväxt om 42 procent för helåret och är idag en mer komplett koncern, där ekosystem med synergier mellan våra bolag skapas.

Koncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till 48,4 MSEK och rörelseresultatet uppgick till 1,7 MSEK på EBITDA nivå. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5.4 MSEK. På helåret gör vi en förbättring av resultatet med 24 MSEK, samtidigt som vi genomfört ytterligare förvärv.

Åkerströms går starkt framåt och det fjärde kvartalet gav en vinst före skatt om 3,7 MSEK. Bolaget har under året haft en tillväxt på 13 % och vi ser en fortsatt god efterfrågan på bolagets produkter under inledningen av 2018. Resurserna på försäljningsavdelningen har stärkts genom rekrytering av ny försäljningschef som tillträdde vid årsskiftet. Marknaden för radiostyrning bedöms ha

en fortsatt god tillväxt där Åkerströms har en bra position med en installerad kundbas på mer 25 000 system.

Connectivity innefattar de delar där vi arbetar med att tillgodose våra kunders behov av säker uppkoppling. Under 2017 levererade Smarteq Wireless över en miljon antennsystem och gör ett starkt avslut där den organiska tillväxten för helåret 2017 uppgår till 13 %. Bolaget går mot att bli en starkare aktör inom energisegmentet, bland annat genom affärerna inom laddningsbara elstolpar som har utökats under året. Koncernen ser en stor tillväxtpotential inom detta segment då investeringar i ny infrastruktur kommer att öka under kommande år. Smarteq är även verksamt inom industrinära forskningsprogram som rör V2X (kommunikation”Vehicle to Everything”) samt autonoma fordon. Utöver Smarteq Wireless ingår även Satmission i detta affärsområde.

Satmission utvecklar avancerade antennsystem för kommunikation med satellit för kommersiellt bruk. Kunderna finns inom media och broadcasting samt inom områdena säkerhet och räddning. Under maj månad vann Satmission ett kontrakt värt 70 MSEK och första leveransen är genomförd. Nästkommande leverans, som skulle ha inkommit under det fjärde kvartalet, blev dock fördröjd och påverkade den förväntade omsättningen för 2017. Affärerna inom satellitantennsbranschen är till sin natur volatila och omfattar stora värden, vilket gör att omsättningen i framtida mellan olika kvartal kan variera.