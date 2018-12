Sogeti etta på Radars lista över kundnöjdhet

Stockholm, 6 december, 2018 – Radar genomför sedan 2012 årligen en större undersökning runt kundupplevda värden och kvalitet. Rapporten synliggör trender och toppleverantörer. ”Industrialiseringen av IT premierar kundcentriska aktörer”, konstaterar man bland annat i årets undersökning som engagerade 900 svenska verksamheter i att bedöma sina IT-leverantörer, i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT-beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet. Leverantörerna har rankats i fyra olika kategorier; Infrastruktur & drift, Verksamhetsnära IT, Användarnära IT och Konsulttjänster. Sogeti finns åter igen med i rankingen och toppar listan i kategorin Konsulttjänster.

– Kundnöjdhet och att skapa värde för våra kunder är det vi lever och brinner för. Vi är mycket stolta över att rankas nummer ett i Radars undersökning. Vi mäter också konstant hur nöjda våra kunder är via vårt Customer Satisfaction Index och synliggör vår extremt höga kundnöjdhet på vår webb. Att välja en leverantör med dokumenterat hög kundnöjdhet skapar trygghet, nära relationer och innovationskraft, kommenterar Sergio de Brito, vd på Sogeti Sverige.

Det här är tredje gången på kort tid som Sogeti rankas som ledande. Nyligen placerade man sig även på listorna över ”Sveriges Bästa Arbetsgivare” samt ”Karriärföretag 2019”.