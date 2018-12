UNITI blir Sveriges första equity crowdfunding unicorn

UNITI blir FundedByMe:s första officiella unicorn efter att ha värderats till över en miljard SEK i deras senaste finansieringsrunda.

I oktober 2016 lanserade UNITI, företaget bakom det innovativa elfordonet UNITI One, deras equity crowdfunding-kampanj hos FundedByMe. Kampanjen blev en succée, och nådde sitt finansieringsmål inom 36 timmar. I slutet lyckades de få in över EUR 1,200,000 från 570 investerare från 29 olika länder.

UNITI har nu expanderat deras produktion till Silverstone, UK. De anger att anledningen bakom flytten är på grund av chansen att få lära sig från den ikoniska F1 Grand Prix, samt för att få en bättre förståelse av deras racerbana. Med expansionen, hoppas UNITI kunna fortsätta utveckla deras UNITI One prototyp till att bli en “production-ready, globally homologated vehicle with an increased emphasis on safety and environmental protection.” För att uppnå dessa mål har UNITI startat en finansieringsrunda för att ta in upp till £30,000,000, där £1,000,000 kommer att tas in via FundedByMe:s brittiska branschkollega, Crowdcube.