Svenska IT-kunder har sagt sitt om leverantörerna

I år är det 15 leverantörer som IT-kunderna menar levererar kundvärde och kvalitet. Advania Sverige är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2018 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning. Advania placerar sig i topp i tre av fyra kategorier; Användarnära IT (1), Verksamhetsnära IT (2) och Konsulttjänster (3).

”Att vi i år igen får ett sådant gott betyg av våra kunder känns extremt roligt, det visar att vi levererar IT-tjänster som gör skillnad i deras verksamheter. Med det sagt, det krävs två parter i en kundrelation och jag vågar påstå att vi har branschens bästa kunder. De ställer höga krav på oss vilket gör att vi ständigt behöver förbättra oss”, säger Tomas Wanselius, VD Advania Sverige.

Advania Sverige (och f.d. Caperio) har placerat sig i topp på Radars årliga leverantörskvalitetsgranskning sedan undersökningen började 2011.