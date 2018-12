Preem och norska Biozin i samarbete om mer förnybara drivmedel

Preem går, i och med beslutet att fortsätta med projektet, in som delägare i Biozin Holding AS och investerar motsvarande 250 MNOK för att tillsammans med Bergene Holm AS driva projektet till investeringsbeslutet tidigt 2020. Det totala projektet uppskattas till ca 3,5 miljarder norska kronor.

BIOZIN HOLDING AS är ett norskt bolag som ägs av Biozin AS, som är ett helägt dotterbolag till Bergene Holm AS. Biozin Holding AS bildades för att producera förnybara bränslen från norska sågverk och skogsrester. Biozin AS har identifierat potentiella platser för ytterligare produktionsanläggningar för biozin® i flera kommuner i sydöstra Norge. Webbplats: www.biozin.no