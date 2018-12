Möjlighet att investera i Parans vilka har stark orderbok och goda tillväxtutsikter

Parans Solar Lighting utvecklar, säljer och marknadsför äkta solljus för inomhusmiljöer genom en global närvaro till kunder över hela världen. Parans Solar Lightings solljussystem gör det möjligt att leda in solljus till delar av byggnader dit solljus från fönster inte når. Under våren 2018 har Bolaget tagit viktiga steg i att skapa en stabil teknisk lösning. Vidare har Bolaget etablerat ett antal samarbetsavtal med starka lokala distributörer i bland annat Dubai och Italien. Samtidigt har man intensifierat bearbetningen av befintliga partners i syfte att öka deras aktivitetsnivå̊ gentemot sina respektive marknader. Parans säljer solljussystem och ljusarmaturer mot en engångsavgift. Bolaget utvecklar kontinuerligt SP4-system och ljusarmaturerna, vilket möjliggör att Parans kan erbjuda det kunden efterfrågar. I en intervju med Analyst Group ger VD Anders Koritz tre anledningar till att investera:

Tajmingen är rätt! Idag ställer kunder, fastighetsägare och lagstiftare allt högre krav på att människor måste ha en arbetsmiljö som tillhandahåller tillräckligt med dagsljus. Vi har nu byggt upp nödvändig industriell och kommersiell förmåga för att kunna ta det stora klivet i bolagets utveckling. Vi har genom de ordrar vi tagit hittills under 2018 fått ett tydligt kvitto på att vi nu också av marknaden uppfattas som mogna och trovärdiga som leverantör av stora system till stora kunder.

Anders fortsätter ”SP4 har kapacitet att leda ett starkt solljus med bibehållen ljuskvalitet upp till 100 meter in i en byggnad. Det innebär att du idag kan leda in äkta solljus till vilket rum du vill i vilken byggnad du vill.”



Det har gjorts många undersökningar vilka har bevisat att det finns många fördelar med dagsljus. Verksamheter med naturligt ljus har visat sig vara 18 % mer produktiva, elever erhåller 5–14 % högre studieresultat, och butiker ökar dess försäljning mellan 15–40 %.



Bolaget genomför nu en företrädesemission för att kunna finansiera kommersialiseringsfasen och för att kunna lägga en grund för Bolagets fortsatta framgång. Bolaget avser fortsätta arbetet med att bygga ett stabilt distributions- och servicenätverk samt hålla en hög marknadsnärvaro under 2018 och in i 2019, vilket bör positionera Bolaget bra på en marknad som växer allt mer.



Kort om emissionserbjudandet



Teckningsperiod: 26 november – 12 december 2018

Teckningskurs: 1,75 SEK per unit.

Tecknings- och garantiåtaganden: Cirka 64 procent av emissionsbeloppet. Teckningsförbindelser uppgår till cirka 7 MSEK och emissionsgarantier till 6 MSEK.



Se intervju med VD här

Läs Prospekt här

Teckna online här

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se