InCoax har godkänts för listning på Nasdaq First North och offentliggör bolagsbeskrivning med ny finansiell information

Nasdaq har godkänt InCoax för listning på Nasdaq First North. Första dag för handel i Bolagets aktie är fastställd till den 3 januari 2019. InCoax kommer handlas under kortnamnet INCOAX med ISIN-kod SE0009832595. På Bolagets hemsida, www.incoax.com, hålls tillgängligt den bolagsbeskrivning som har upprättats inför listningen på Nasdaq First North. I bolagsbeskrivningen redovisas uppdaterad information per den 30 november 2018 avseende InCoax kapitalstruktur och nettoskuldsättning. Denna information har tidigare inte offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information.

Tabellerna över eget kapital och räntebärande skulder samt nettoskuldsättning återfinns på sida 39 i bolagsbeskrivningen.

Eget kapital, räntebärande skulder och nettoskuldsättning

KSEK 30 november 2018 Kortfristiga räntebärande skulder Mot borgen 0,0 Mot säkerhet 0,0 Blankokrediter 1 191,7 Summa kortfristiga räntebärande skulder 1 191,7 Långfristiga räntebärande skulder Mot borgen 0,0 Mot säkerhet 0,0 Blankokrediter 3 246,0 Summa långfristiga räntebärande skulder 3 246,0 Eget kapital Aktiekapital 2 138,9 Balanserad vinst eller förlust 59 328,8 Periodens resultat -42 671,6 Summa eget kapital 18 796,1





KSEK 30 november 2018 A) Kassa 0,0 B) Likvida medel 16 365,4 C) Lätt realiserbara värdepapper 0,0 D) Summa likviditet (A+B+C) 16 365,4 E) Kortfristiga fordringar 1 195,1 F) Kortfristiga bankskulder 0,0 G) Kortfristig del av långfristiga skulder 0,0 H) Andra kortfristiga skulder 1 191,7 I) Summa kortfristiga skulder (F+G+H) 1 191,7 J) Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D) -16 362,0 K) Långfristiga banklån 0,0 L) Emitterade obligationer 0,0 M) Andra långfristiga lån 3 246,0 N) Långfristig skuldsättning (K+L+M) 3 246,0 O) Nettoskuldsättning (J+N) -13 116,0

Efter den 30 november har Bolaget genomfört en spridningsemission som inbringat totalt cirka 13,4 MSEK efter emissionskostnader.