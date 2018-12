FDA utfärdar tentativt godkännande för Brixadi™ (CAM2038) för behandling av opioidberoende

Brixadi har tidigare utvärderats i fem avslutade kliniska fas 1- och 2-studier, samt två fas 3-studier av behandlingseffekt respektive långtidssäkerhet. I den registreringsgrundande fas 3-studien visades Brixadi var minst lika effektiv som standardbehandling med sublingualt buprenorfin/naloxon avseende det primära effektmåttet på svarsfrekvens (p< 0,001). Överlägsen behandlingseffekt visades för det första sekundära effektmåttet, den kumulativa distributionsfunktionen (CDF) för andelen urinprov och självrapporter som var negativa för otillåtna opioider (p=0,004). I fas 2 studien av den opioidblockerande effekten visades fullständig blockering av den upplevda drogeffekten från den första dosen av Brixadi (24 mg och 32 mg) och över hela behandlingsintervallet.

Brixadi baseras på Camurus formuleringsteknologi FluidCrystal injektionsdepå och tillhandahålls i form av förfyllda sprutor för subkutan injektion med en tunn (23G) nål en gång i veckan eller en gång i månaden. Brixadi kan förvaras i rumstemperatur och kräver ingen re-konstituering eller konditionering före dosering.

Om Camurus

Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se.

