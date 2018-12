Britt växer ytterligare tillsammans med Ambea

- ”Hittills i år har vi rekryterat över 28 personer till alla våra bolag tack vare fler större affärer, och vi ser just nu inget stopp på rekryteringsfronten. Vi räknar med att behöva rekrytera fler nya heltidstjänster ytterligare vilket är jätteroligt. Vi ser fram emot att få fortsätta leverera industrialiserade IT-lösningar och stödja Ambeas fortsatta tillväxt och digitalisering.” säger Tore Nallgård, VD Britt Sweden.

Vi förstår kraften i det vi håller på med. Det handlar inte om var era servrar befinner sig eller vilka datorer, telefoner och andra verktyg som dina användare föredrar. Det handlar heller inte om hur långa, eller komplicerade, avtal som vi tecknar. Det handlar om att IT är den viktigaste och mest kritiska infrastrukturen i dagens samhälle, för dagens människor och organisationer. Vi vill ge dig trygghet och frihet. Trygghet att kunna lita på din IT. Att inte behöva oroa dig för om det funkar eller inte. Vi ger dig IT som inte märks.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se