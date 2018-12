LeoVegas etablerar sig i Spanien under Q1 2019

Spanska talas av mer än 470 miljoner människor. Naturligt ser vi etableringen på den spanska marknaden som ett första steg för att ta oss in i flera spansktalande länder. Den spanska casinomarknaden växte under Q3 2018 med mer än 30% jämfört med 2017” säger Gustaf Hagman, Group CEO.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Gustaf Hagman, VD och koncernchef: +46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

