Knowit köper digitalbyrån All Rise

Knowit Experience har en stark position inom web- och e-handel och ser ett ökat kundbehov och efterfrågan på specialistkompetens när det gäller att driva web-trafik och konvertera till försäljning via kanaler som t ex Google och Facebook. All Rise är experter på webanalys och konvertering och har en affärsmodell som är mycket uppskattad hos nuvarande kunder. Knowit Experience har sedan tidigare ett samarbete med All Rise och ser stor potential i att stärka och bredda det befintliga erbjudandet ytterligare.

- Vi ser stora möjligheter i att vara del av en större digitalbyrå, med ett starkt varumärke och en bredare kompetens. Vårt fokus är fortsatt att vara absolut bäst på digital marknadsföring och analys, Nu får vi dessutom tillgång till en helt annan nivå av resurser och verktyg. Det kommer ge oss möjlighet att ta nästa steg och öppnar upp för att kunna hjälpa en större kundbas att analysera, och öka konverteringen i sin online försäljning. Vi har redan idag samarbetat i kunduppdrag och har sett att vi kompletterar varandra väl, säger Jacob Pihl, VD på All Rise.

- Förvärvet av All Rise innebär att vi stärker vårt erbjudande med några av de bästa experterna inom Performance Marketing. För både befintliga och nya kunder innebär det nya möjligheter att skapa en mer träffsäker och relevant marknadskommunikation, genom att omvandla stora datamängder till reella kundinsikter. All Rise har en stark och tydlig position inom datadriven webanalys och konvertering online. Tillsammans kan vi växa den här affären betydligt större, initialt på Stockholmsmarknaden men på lite sikt på alla orter där Knowit Experience är etablerade, säger Fredrik Ekerhovd, Affärsområdeschef för Knowit Experience i Norden.

All Rise har idag 10 anställda som under januari flyttar in i Knowits lokaler i centrala Stockholm