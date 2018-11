D&Company Nordic utökar sin produktportfölj med Reebok

Distribution och försäljning av Reebok börjar första kvartalet 2019 och distributionen sker via Essilor/FGX till D&Company.

Om D&Company

D&Company Nordic AB (publ.) utvecklar och licensierar ut en digital plattform, Idun, specialanpassad för optikbranschen enligt en SaaS-modell (Software as a Service). Idun ger en enskild optiker, köpgruppering eller kedja snabb och kostnadseffektiv tillgång till en digital produkt som ger möjlighet till ökad service och kommunikation med dess kunder. Därtill designar, tillverkar och säljer D&Company glasögonbågar under varumärkena Norr, Tiger of Sweden, Efva Attling, Blåkläder mfl till optiker, apotek och travel-retail-segmenten. D&Companys huvudkontor finns i Täby, Sverige.