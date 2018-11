Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–september 2018

Väsentliga händelser under rapportperioden

Resultat per aktie -0,13 euro (-1,61)

Resultat per aktie -0,06 euro (-0,07)

Verksamheterna inom segment Power och Communication är i det stora hela bra, men inte tillräckligt effektiva och flexibla för att hantera svängningar i efterfrågan på marknaden. Fokus framöver ligger därför på att förbättra den operativa verksamheten, förbättra kassaflödet och öka lönsamheten. Eltel har en betydande roll för kritisk infrastruktur i samhället, vi har goda kundrelationer och vi håller en god kvalitet. De grundläggande förutsättningarna finns.

Under hösten har vi fortsatt utveckla en ny strategi som fokuserar på effektivisering, kundfokus, att mäta och följa upp relevanta nyckeltal samt förenkla den dagliga verksamheten för våra tekniker. Därutöver kommer vi att öka kompetensen inom organisationen genom olika former av utbildningsinsatser samt nyrekrytering. Den nyligen genomförda landbaserade organisationen stöder detta och gör att vi kommer närmare våra kunder samtidigt som vi fokuserar på vår lokala verksamhet.

Under det tredje kvartalet sjönk försäljningen planenligt som en konsekvens av de avyttringar som gjorts. Samtidigt fortsatte försäljningen inom Smart Grids att öka starkt. Resultatmässigt är kvartalet en besvikelse, främst som en följd av lägre volymer och marginaler i Service Sverige och Build Norge inom Communication, uppstartskostnader för nya kontrakt inom Communication Finland, låg effektivitet och högre kostnader i Service och Build Finland inom Power, samt projektnedskrivningar inom High Voltage. Det svaga resultatet inom Service och Build beror på svagt projektledarskap och dålig kostnadskontroll. Inom High Voltage har ett antal projektavtal tagits under 2014–2016 till låga marginaler, varav en del löper fram till andra kvartalet 2019 och ett fåtal avslutas under 2020.

Vi befinner oss i en finansiellt utmanande situation. Lönsamheten har förbättrats något som en konsekvens av att vi avvecklat och sålt förlustbringande verksamheter. Rullande 12 månader har vi förbättrat EBITA marginalen successivt, även om den ligger långt från acceptabla nivåer.