Wapparen som blir VD

- Jag fick tips om Work and Passion i början av sommaren och några månader senare sitter jag här som VD. Det känns väldigt rätt att vara en del av framtiden inom rekrytering som alla tjänar på. Den som inte förstår hur bra wappare.se är får skylla sig själv, säger Martina Zetterkvist, VD för Work and Passion och registrerade wappare sedan juni 2018.

- Vi tror starkt på digitaliseringsvågen inom HR och Work and Passion är vår största satsning någonsin. Inom fem år är det vårt starkaste affärssegment och ni kommer säker möta wappare runt hela världen, säger Ronny Siggelin, koncernchef för MoxieTech Group AB (Publi) som äger Work and Passion.

Om Work and Passion

Work and Passion ser till att arbetsgivare och rekryteringsbolag kapar tid och sparar pengar i sitt sökande efter kandidater. Med Work and Passion får kandidater som registrerat sitt CV betalt varje gång ett rekryterande bolag vill komma i kontakt. Verksamheten grundades 2015 och företaget lanserades i april 2018. Work and Passion är en del av koncernen MoxieTech Group AB vars huvudsakliga verksamhet är kompetensförsörjning och HR-Tech.