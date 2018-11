Elmarknaden just nu: Kallare väder driver upp elpriset

De kommande fyra månaderna är perioden då elförbrukningen normalt är som högst i Sverige. Nästan hälften av all el konsumeras under dessa månader. Ett genomsnittshushåll har sin årliga förbrukning fördelat på cirka 20 procent under sommaren och 50 procent på vintern. Detta i kombination med ett högre elpris märks hos konsumenterna.

– För kunderna innebär detta en stor skillnad. En prisskillnad på 25 öre kan leda till en betydligt högre energikostnad. För en kund som förbrukar 20 000 kWh innebär skillnaden att januaris elhandelskostnad ligger på 840 kronor medan i juli betalar samma kund 281 kronor, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning.



Det rörliga elpriset har under november haft ett snittpris på drygt 50 öre/kWh i elområde 3, att jämföras med förra året då det låg på 31,5 öre/kWh.



Efter en lång tids uppgång har bränslepriserna i Europa stabiliserats eller till och med sjunkit något. Priset på utsläppsrätter har däremot ökat och påverkar elpriset på den europeiska elmarknaden. Den hydrologiska balansen ligger idag på ett underskott vilket kan få priset att stiga ytterligare under vintern. Både vind- och kärnkraft producerar enligt plan och håller priset på normala nivåer just nu.