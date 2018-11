Casino utan konto - Här är listan med alla casino

På grund av detta blir det lite svårare att hitta bästa casinot utan konto för vad är kriterierna. Vi listar som du säkert vet om du följer casinopro endast de bästa och tryggaste casinosajterna. Kolla in hela utbudet på sajten så hittar du snabbt det bästa BankID casinot för dig genom att jämföra deras erbjudanden och produkt.

En sak som som gör det svårare att välja online casinon är just casinon utan konto. Det som alla BankID casinon har gemensamt är att dom antingen saknar ett välkomsterbjudande eller att sajten ser för enkel ut. Det finns helt enkelt inte så mycket att visa förrän man har loggat in med sitt bankID.

Så vi har skapat en lista med alla casino där du kan spela utan ett konto och här kan du hela tiden se när ett nytt eller ett äldre casino inför BankID registrering och vilka som gör det just nu.

Det här är något som uppdateras regelbundet speciellt nu innan 2019 och förmodligen så kommer det att uppdateras ännu mer 2019. Just nu befinner vi oss därför i en liten gråzon där man inte riktigt vet vilka som kommer att få licens i Sverige, vilka som kommer att erbjua bankID inloggning och när.

Allting blir enklare numera och vi är vana att använda oss utav komplicerade tekniska lösningar som förenklar för oss utan att bry oss om hur det egentligen fungerar. Casin utan konto är en sådan sak som ara fungerar för dom flesta eftersom man hade ett bankid innan casinon började använda metoden.

För alla andra är BankID kanske inte något nytt för men däremot så har man kanske aldrig skaffat ett eller provat att använda det för att spela casino på nätet och då kan det vara bra att veta exakt hur det fungerar.

När du besöker en casinosida så får du möjlighetn att börja spela eller skapa ett konto. När du klickar på knappen så får du fylla i ditt personnummer och sedan på verifiera med bankid. Du öppnar ditt bankid och slår in din hemliga kod. Du är nu redo att börja spela. Så enkelt funkar det att börja spela casino när du väljer ett casino med BankID.

Hur funkar spelet när man inte har ett konto?

En stor missuppfattning kring casinon som erbjuder oss möjligheten att spela utan ett konto är just att man inte har ett konto. Bara för att vi slipper fylla i ett formulär där vi anger namn, adress osv så betyder det inte att vi inte skapar ett konto hos casinot utan snarare att vi gör det på ett nytt sätt där alla dessa uppgifter redan är ifyllda.

Lite som att logga in med facebook där vi ger åtkomst till andra sajter att tex hämta våra bilder från vårt facebook konto så ser casinon när vi loggar in med vårt BankID att vi är en riktig person som banken håller koll på. Så när du loggar in med ditt bankid så spelar du egentligen inte utan ett konto, du får helt enkelt ett konto som är knutet till ditt bankid.

Hur skaffar du ett BankID?

Vi har gjort en guide för det här på sidan www.casinopro.se/online-casino/casino-med-bankid där du både får mer info om casinon med BankID, hur du skaffar ett bankid och även hur du testar ditt bankid.

Betting online utan konto

Betting på nätet är en produkt som ganska många nätcasinon i Sverige erbjuder idag men om man vill betta på nätet utan ett konto så är det ganska få spelbolag man kan vända sig till i dagsläget. Dom flesta casino sajter som erbjude spel utan inlogg har nämligen endast slots produkter och kanske live casino.

Om du gillar betting online och vill ta del utav denna fantastiska trend så att du också kan spela utan konto ska du kika in sajten betting utan konto som vi har skapat för att hjälpa dig hålla koll på bettingsidor där ingen inloggning krävs.