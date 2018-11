Preem levererar ett starkt tredje kvartal

Ökad förnybar produktion i Göteborg

Under fjärde kvartalet 2018 kommer vi att färdigställa två nya anläggningar. Det gäller en ny anläggning för vätgasproduktion i Göteborg som medför att Preem vill kunna öka sin avsvavlingskapacitet och produktion av förnybar diesel. I Lysekil färdigställs en ny anläggning för vakuumdestillation som kommer att reducera tjockoljeproduktionen och öka volymerna av bensin och diesel. Båda anläggningarna kommer att tas i drift under första kvartalet 2019 och innebär en total investering om cirka 2 500 MSEK under de senaste tre åren.

Förändring av styrelsen

Jason Milazzo har utsetts till ny styrelseordförande i Preem. Jason Milazzo har varit vice ordförande i styrelsen sedan 2009 och ersätter Mohammed Al-Amoudi. Jag är väldigt tacksam för Mohammeds tid som styrelseordförande. Hans ledarskap, kompetens och engagemang, i mer än 20 år, har varit en stor tillgång för mig och Preem.

Stockholm, 26 november 2018

Petter Holland

vd och koncernchef Preem

För mer information, kontakta:

Magdalena Patrón, Investor Relations, +46 (0)10 450 18 41

Preems presstelefon, +46 (0)70 450 10 01, press@preem.se