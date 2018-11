PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 30 september 2018

PAXMAN-gruppens omsättning uppgick till 39,6 (22,3) Mkr per den 30 september 2018, varav 16,0 (8,3) Mkr under årets tredje kvartal. Nettoresultatet uppgick till -2,8 (-6,7) Mkr per den 30 september, varav -0,3 (-1,7) Mkr avser perioden juli – september. För andra kvartalet i rad redovisade den rörelsedrivande verksamheten ett positivt resultat.

Resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,10) kr för årets första nio månader, och till -0,02 (-0,11) kr för tredje kvartalet.

Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -13,8 (-15,3) Mkr under årets första nio månader, varav -3,5 (-9,6) Mkr avser tredje kvartalet. Under perioden juli – september uppvisade koncernen ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.

Koncernens balansomslutning uppgick till 51,1, (50,0) Mkr vid periodens slut, och nettokassan till -8,2 (11,7) Mkr. Soliditeten var 58,4 (76,3) % vid periodens utgång.