Vintillverkare med drömmar om en värld utan alkoholberoende kan bli årets entreprenör

På onsdag den 21 november utses den regionala vinnaren av EY Entrepreneur of the Year 2018 i Göteborg. Om Moa Gürbüzer vinner så blir hon en av de första företagarna någonsin som driver ett framgångsrikt företag med fokus på ett samhällsproblem att kamma hem det prestigefyllda priset.

Socionomen och terapeuten Moa Gürbüzer försöker förändra alkoholkultur – genom att tillverka vin. Nu är hon nominerad till EY Entrepreneur of the Year. Vinner hon är hon en av få sociala entreprenörer någonsin att göra det.

Innan hon gav sig in i vinbranschen jobbade hon under 25 år som terapeut med inriktning på alkoholmissbruk. Under årtiondena träffade hon familj efter familj som var på randen att gå under på grund av trycket från missbruk.

–Det handlar för mig främst om barnen. När man under terapins gång ser små ögon bli hoppfulla igen, fria från rädsla, ångest och oro… Det är de ögonblicken jag vill förlänga. Men jag insåg att det behövs en kamp på flera fronter.