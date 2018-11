Loudspring signerar avtal för 2,5 M€ konvertibelt skuldebrevslån med NEFCO

NEFCO är ett internationellt finansinstitut (International Financial Institution, IFI) som grundades 1990 av de fem Nordiska länderna – Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. NEFCO har som specifik uppgift att stödja grön tillväxt, hållbar utveckling och bekämpa klimatförändringen. NEFCO har finansierat över 700 små- och medelstora, privata och publika projekt i flera olika sektorer i 60 länder, med ett starkt fokus på Östeuropa, Östersjöregionen, Arktiska regionen och Barentsregionen. NEFCOs huvudkvarter är beläget i Helsingfors i Finland. NEFCO har även kontor i Kiev, Ukraina och är representerade genom långvariga, engagerade konsulter i Sankt Petersburg, Ryssland. Läs mer på www.nefco.org.

Magnus Rystedt, VD för NEFCO ser investeringen i flera bolag via Loudspring som en god möjlighet: ”Genom denna investering kan vi uppnå större miljöpåverkan samtidigt som vi minskar vår finansiella risk. Då de utvalda företagen planerar att expandera sin verksamhet ligger detta projekt i linje med NEFCOs strategi att främja tillväxten av gröna Nordiska företag på den globala marknaden.”

Loudspring har skrivit under ett avtal för ett konvertibelt skuldebrevslån med Nordiska Miljöfinansieringsbolaget NEFCO. Lånet uppgår till högst 2,5 M€. NEFCO har rätt att konvertera det utnyttjade lånet helt eller delvis till ett konverteringspris på 1,00 € per aktie. Konverteringstiden börjar 24 månader efter, och slutar 30 månader efter kontraktets signeringsdatum. Lånetiden är högst 7 år. Skuldebrevslånet förutsätter godkännandet av 2 500 000 så kallade specialrättigheter i Loudsprings bolagsstämma, som sammankallas skilt.

Loudspring i korthet.

Loudspring är en industriell grupp som fokuserar på att spara naturresurser. Vi äger och förvaltar Nordiska tillväxtföretag som tillför en stor miljömässig nytta. Vi har en diversifierad portfölj för att balansera utvecklingen i de individuella bolagen. Våra teknologier sparar energi, vatten och material i industrin, i fastigheter och i människors vardag. Vår verksamhet består av två delar: Loudspring Industry – majoritetsägda verksamheter, and Loudspring Ventures – ägande i minoritetsposter.

Företagsgruppen är noterad är noterad på First North Finland med ticker LOUD and First North Stockholm med ticker LOUDS.