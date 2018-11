Sedana Medical erhåller godkännande för AnaConDa i Japan

Sedana Medical AB (publ) (Sedana Medical eller bolaget) meddelar idag att bolaget erhållit marknadsgodkännande för AnaConDa från Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) i Japan. Godkännandet innebär att AnaConDa får marknadsföras, säljas och användas för administrering av flyktiga anestesiläkemedel för mekaniskt ventilerade patienter i Japan. Sedana Medical arbetar nu för att bolagets japanska distributör ska kunna lansera AnaConDa i Japan under 2019.