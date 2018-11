KW Cars Grimbodalen tillhör nu Hedin Bil

Göteborg, den 2 november, 2018

KW Cars grundades 2015 som ett dotterbolag till Anders Hedin Investägda Klintberg & Way Group AB med syfte att bedriva försäljning och service av amerikanska fordon. Anläggningen i Grimbodalen öppnade samma år och har fokuserat helhjärtat på märkena Jeep och Dodge. Eftersom KW Cars i Grimbodalen har varit den enda anläggningen inom KW Cars är det naturligt att nu flytta in verksamheten under Hedin Bil för att få ut så mycket synergieffekter från systerbolaget som möjligt.

­– Vi kan bilmärkena. Det blir mer fördelaktigt för våra kunder då vi kommer att kunna erbjuda samma avtal, service och kompetens som på alla våra andra Hedin Bil-anläggningar, säger Oscar Cullberg, företagschef Multibrand för Hedin Göteborg Bil AB.

Hedin Bil Grimbodalen kommer att tillhöra Hedin Multibrand som i dagsläget består av anläggningarna Bilvauruhuset i Mölndal, Hedin Bil i Tagene, US Center i Åbro, Hedin Certified i Åbro, Jaguar/Landrover i Eklanda och Fiat personbilar Hisings Kärra.