Hansa Medical har genomfört en riktad nyemission om 453 MSEK / 50 MUSD

Cowen and Company, RBC Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken har varit joint bookrunners i samband med emissionen, Vinge har agerat legal rådgivare och Zonda Partners har varit rådgivare till Hansa Medical. White&Case har agerat legal rådgivare till bankerna i samband med emissionen.

Emissionen övertecknades påtagligt till följd av stor efterfrågan från amerikanska, brittiska, schweiziska och svenska institutionella investerare såsom såsom Consonance Capital, Redmile Group, Polar Capital och HBM Partners. I samband med emissionen sålde Bolagets största aktieägare Nexttobe en del av sin andel motsvarande 888 382 stamaktier i Hansa Medical. Dessa stamaktier såldes till samma pris som i nyemissionen. Efter försäljningen äger Nexttobe 5 755 379 stamaktier i Hansa Medical, motsvarande 14,4 procent av det totala antalet stamaktier i Hansa Medical efter den riktade nyemissionen. Nexttobe har ingått lock-up avtal under en period som upphör 120 dagar efter nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Bolaget och Bolagets styrelseledamöter samt ledande befattningshavare, med förbehåll för sedvanliga villkor, ingått lock-up avtal under en period som upphör 180 respektive 90 dagar efter nyemissionen.

Avsikten att genomföra en riktad nyemission offentliggjordes den 13 november 2018 efter börsens stängning. Styrelsen har nu beslutat om en sådan emission till ett antal utvalda internationella och svenska långsiktiga institutionella investerare samt internationella sektorspecialistfonder, på grundval av en accelererad bookbuilding-process genomförd av Cowen and Company, RBC Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken.

Om Hansa Medical Hansa Medical är ett biopharma-bolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling i samband med transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat imlifidase (IdeS), ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Bolaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Hansa Medical AB (publ) Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations Mobile: 070 717 5477 E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

