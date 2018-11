Nytt spelbolag börsnoteras, verksamma inom snabbväxande AR/VR

Beyond Frames Entertainment är ett svenskt bolag inom spelindustrin, vars strategi är att förvärva och utveckla oberoende spelstudios som har bevisat att de kan utveckla och marknadslansera spel med stor spelglädje, samt bygga upp nya spelstudios organiskt. Spelindustrin är idag större än musikindustrin och filmindustrin tillsammans. Bolaget är främst verksamma inom områdena Virtual Reality och Augmented Reality, som förväntas vara starkast växande segment inom spelbranschen i många år.



Beyond Frames har ett helägt dotterbolag – Cortopia Studios – som 2017 erhöll utmärkelsen ”Best VR Game” av International Mobile Gaming Awards för spelet Wands. Bolaget har nyligen även förvärvat 51 procent av aktierna i Zenz VR, som drivs av Niklas Persson. I slutet av 90-talet var Niklas delaktig i utvecklingen av spelet Codename Eagle, ett spel som förädlades av spelstudion DICE och lanserades 2002 som spelet Battlefield, en spelserie som har sålt mer än 60 miljoner exemplar världen över och som idag ägs av DICE/Electronic Arts.



Bolaget har under det senaste året rekryterat seniora spelutvecklare från bland annat DICE, Hazelight och Turbine Studios. Dessa medarbetare har en bevisad förmåga att utveckla starka spelkoncept som resulterar i välpolerade spel. Beyond Frames har en uttalad förvärvsstrategi, och för ytterligare dialoger med såväl spelstudios som erfarna spelutvecklare.



I en intervju med Analyst Group ger VD Johan Larsson tre anledningar till att investera i bolaget:



1. Exponering mot de snabbast växande segmenten inom en enorm marknad.

2. Hög sannolikhet att spel slår ordentligt och blir riktigt stora, bolaget kommer att släppa många spel och bygga vidare på de som säljer bäst. Vi är rustade för succé.

3. Lägre risk då vi sprider risken på många studios och många spel - vi är välkapitaliserade och har bra uthållighet.



Johan berättar vidare, ”Vi är redan idag väl positionerade på spelmarknaden. Vi vill fortsätta vara i teknologins framkant på ett sätt som särskiljer oss från andra traditionella spelutvecklare. Om du som jag tror att fängslande underhållning som erbjuder oöverträffad inlevelse har en god framtid framför sig så bör du vara med på vår resa. I vår väntas Facebookägda Oculus lansera ett VR-headset för massmarknaden vilket många inom branschen kallar för ett iPhone moment. Detta är vi väl positionerade inför.”.



Paraplyupplägg medför skalbar affärsmodell



Beyond Frames bedriver spelutveckling genom oberoende spelstudios med fokus på Virtual Reality och Augmented Reality. Bolaget såväl förvärvar spelstudios som bygger upp nya spelstudios organiskt. När ett förvärv är genomfört bidrar Beyond Frames med allt från marknadsföring till relationsbyggande med plattformsägare och det mesta av nödvändig administration, medan det förvärvade Bolaget får verka fritt i sin kreativa process. Upplägget ger möjlighet till kostnadsbesparingar och framför allt en katalyserande effekt, där varje studio dels fokuserar på rätt saker och dels tar del av Beyond Frames nätverk och processer inom bland annat testning, mätning, analys, intäktsmaximering och resursdelning. På så vis kan man öka bolagens marginaler efter genomförda förvärv. För tillfället har Beyond Frames två dotterbolag, Cortopia Studios och Zenz VR. Cortopia består av 14 anställda och släppte i augusti 2016 sitt första spel, Wands, som är ett prisbelönt VR-baserat multiplayer-spel. Zenz VR har lanserat flertalet spel inom VR, med namn HordeZ, Xion och X-fire. Beyond Frames letar brett efter nya partnerstudios och kan erbjuda ett bra samarbete oavsett var i utvecklingen det förvärvade bolaget befinner sig.

Emissionserbjudandet i korthet:



Spridningsemission: 10 mkr



Teckningsperiod: 6 november – 19 november 2018.

Teckningskurs: 8,70 SEK.

Tecknings-och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 5,0 MSEK, motsvarande cirka 49 procent av emissionslikviden vid full teckning.



I samband med börsnoteringen kommer även en riktad nyemission om 5 mkr genomföras till Handelsbanken Microcap Sverige villkorat att aktien blir noterad.



