Möjlighet att investera i ett teknikbolag som möjliggör digital vård i hemmet

Camanio Care är ett IT- och robotikbolag som med välfärdsteknik utvecklar innovativa lösningar för omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAroundTM, Bestic® och GiraffTM. Camanio Care har via egen organisation samt partnernätverk en global närvaro. Efterfrågan av lösningar likt de Camanio Care erbjuder ökar, och kan dessa robotik- och tekniklösningar få ett större fäste inom vården finns det goda möjligheter för Bolaget att växa, dels på befintlig produktbas, dels med nya förvärv och produkter.



Antalet äldre i världen är på väg att gå in i en exponentiell tillväxtfas, där antalet personer över 60 år prognostiseras att uppgå till 1,4 miljarder 2030 och 2,1 miljarder 2050. För att adressera problematiken med en åldrande befolkning, och en relativt mindre andel som kan ta hand om den, har nya robotik- och tekniklösningar växt fram för att effektivisera och förbättra äldrevården. Camanio Care har en befintlig produktportfölj som adresserar just denna marknadstrend.



Till följd av nämnda demografiska förändringar och de kostnaderna som medföljer, kommer vårdorganisationer att uppleva en ökad, och tillslut kritisk, brist på vårdpersonal. Digital teknik, robotik och automatiserade verktyg är centrala för att möta utmaningen. Idag kan vård ges på distans vilket innebär att vårdpersonal inte behöver resa i samband med varje vårdbesök, något som innebär att fler personer kan omhändertas. För att stödja denna utveckling av ny hemvård behöver produkter som exempelvis sensorer, larm, robotik m.m. anslutas via en infrastruktur som är tillräckligt pålitlig för att kommunikationen aldrig ska misslyckas. Här kan Camanio Cares plattform Vital Smart Care tillföra ett stort värde.



Förvärvet av Vital stärker Camanio Cares erbjudande. Under juli 2018 förvärvade Camanio Care Vital Integration, ett IoT-bolag inom välfärdsteknologi. Genom förvärvet erhöll Camanio Care en digital plattform för omsorg och vård i hemmet och på särskilda boenden: Vital Smart Care. Med plattformen tar Camanio en starkare position på den digitala omsorgsmarknaden i hemmet. Vad som är intressant med att inkludera denna del i Camanio Cares verksamhet är att en SaaS-modell kan upprättas, vilket kan innebära återkommande intäkter med god marginal.



Camanio Cares VD Catharina Borgenstierna ger i en intervju med Analyst Group tre anledningar till varför bolaget är en bra investering idag:



1. En bred produktportfölj med många intressanta lösningar.

2. Ett väletablerat bolag med kompetent team och ett brett nätverk.

3. Camanio Care är ett ungt tillväxtbolag i en växande marknad.



Emissionslikviden kommer användas för att investera i kommersialisering och expansion av smarta tjänster för hemmet.



”Vi har stöd av våra nuvarande investerare för att kunna fortsätta med våra strategiska och finansiella tillväxtplaner. De sammanlagda investeringarna i bolaget om hittills 60 MSEK har framförallt satsats inom forskning och utveckling. Med detta kapitaltillskott avser vi att fortsätta utveckla våra kommersialiseringsaktiviteter. Den digitala transformationen av vård och omsorg har precis inletts, och vi har tagit position för att kapitalisera på den marknaden”, säger Catharina Borgenstierna.

Om Företrädesemissionen

Teckningsperiod: 29 oktober 2018 – 19 november 2018.

Teckningskurs: 1,70 kr per aktie.

Tecknings- och garantiåtaganden: Emissionen har teckningsåtaganden motsvarande ca 50 %. Emissionen har inga garanter.



