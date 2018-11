KOMM och Citypaketet tar Cannes Lions-vinnarna till Sverige

- Nyss hemkommen från London som rep för Cannes Lions inspireras jag av 2018 års trender och fantastiska lejoncase - som i sig också länkar till historiska vinnare i kreativitet. Hur företag som byggt sina varumärken genom kreativ kommunikation, idag, decennier efter lejonvinsten, snittar 3,5 gånger högre börsvärden än sina konkurrenter*. Den här kvällen är mycket mer än inspiration - det är bevisligen bra affärer, avslutar Jessica Bjurström.

* The Case for Creativity: Three Decades Evidence of the Link Between Imaginative Marketing and Commercial Success. James Hurman. Nyutgåva med eget kapitel om Cannes Lions och vinnande case.