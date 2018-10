Sensori tecknar distributörsavtal till ett värde av 94 miljoner SEK med Derma Wise Skin Care Ltd i Kanada

Den svenska innovationen och medicintekniska produkten Antinitus är nu klar för lansering i Kanada, som är en prioriterad marknad för bolaget då Antinitus redan är registrerad i landet, vilket innebär att produkten kan lanseras inom 6 – 8 veckor. Marknadstester genomförda av Derma Wise har fallit väl ut och de har erhållit exklusivitet gällande distribution av tinnitusplåstret.

- Det är mycket glädjande att Derma Wise valt att samarbeta med oss. Deras väletablerade kanaler - några av de största kedjorna inom retail - säkerställer att vi kommer att nå ut brett på marknaden, såväl online som i fysiska butiker, säger Torbjörn Kemper, vd Sensori.

Derma Wise lansering av Antinitus i Kanada beräknas starta i slutet av november 2018 och då initialt med försäljning direkt mot slutkund via deras handelspartners online: Well.ca, Walmart.ca och Amazon.ca samt Derma Wises egen online-plattform shopify. I steg två adderas de stora varuhusens apoteksavdelningar, däribland Walmart med 409 butiker.

- We are pleased to be partnering with Antinitus AB to bring this innovative first in class medical device for the relief of tinnitus to the Canadian market, säger Warren Brander, vd Derma Wise Skin Care Ltd.

- Moving forward we will continue to proactively seek opportunities that can leverage new and existing sales pathways to provide accelerated financial returns, fortsätter Warren Brander.

Även London Drugs 82 butiker, Costco Canadas 100 butiker, Drug Trading med cirka 2500 mindre butiker samt den exklusiva kedjan Rexall med 200 butiker kommer att inkluderas. Antinitus beräknas vara listad/finnas på ovan säljställen cirka 6-18 månader från dagens datum.

I den avslutande fasen inkluderas försäljning till läkemedelsindustrin samt professionen; läkare, audionomer.

De initiala omkostnaderna för Sensori är mycket små, då Antinitus kommer att paketeras lokalt. Alla kostnader beträffande paketering, försäljning och marknadsföring bekostas av distributören i Kanada. Den beräknade försäljningen för Sensori är 8,6 miljoner SEK de första 18 månaderna sedan rullande 12 månader: 13,7 miljoner SEK, 20,5 miljoner SEK, 22,8 miljoner SEK, 28,6 miljoner SEK. Totalt värde under de kommande fem och ett halvt åren uppgår till cirka 94 miljoner SEK.