Oblique Therapeutics presenterar tumörtillväxthämmande och Treg-sänkande data för OT-1096 i humaniserad modell av aggressiv bröstcancer (TNBC) på ESMO

Nya data kring first-in-class substansen OT-1096 visar lovande preliminära resultat med bättre tumörregression jämfört med pembrolizumab, ett av de storsäljande ’blockbuster’ läkemedlen inom immunonkologi. I den humaniserade TNBC PDX musmodellen som uttrycker ett mänskligt immunsystem användes bröstcancerceller tagna från en patient. Resultaten antyder att OT-1096 reducerar tumörtillväxt genom två associerade mekanismer; en direkt cancercell-dödande aktivitet genom redoxmodulering vilket i sin tur resulterar i en fördelaktig immunmodulering genom sänkning av regulatoriska T-celler inom TIL* -populationen jämfört med kontroller. Resultaten motiverar ytterligare undersökningar av OT-1096 i TNBC och andra aggressiva cancerformer. Studierna med OT-1096 har inte uppvisat några säkerhets- eller toleransproblem.

”Först och främst är det en ära att erkännas av ESMO, och vi är stolta över att få visa upp våra lovande resultat av OT-1096 för första gången. Det är synnerligen spännande att se hur behandlingslandskapet för cancer håller på att förändras mot terapier riktade mot immunsystemet och vi såg precis 2018 års Nobelpris i medicin tilldelades banbrytande insatser inom immunonkologi. Våra immunmodulerande småmolekyler tar sats i den forskningen men använder andra mekanismer för att påverka immunsystemet att döda cancerceller speciellt i aggressiva tumörer," säger professor Owe Orwar, VD på Oblique Therapeutics.

TNBC är en aggressiv form av bröstcancer associerad med dålig prognos och begränsade behandlingsalternativ och där nya effektiva läkemedel behövs. Globalt sett diagnostiseras två miljoner människor varje år med bröstcancer; varav 10–13 procent har formen TNBC.

Owe Orwar, VD på Oblique Therapeutics, kommer att presentera en poster (441P) med titeln: “OT-1096, a first-in-class immunoactivating small molecule that targets the thioredoxin reductase/thioredoxin axis causes strong tumor growth inhibition by downregulating intratumoral Tregs in a humanized TNBC-PDX model” på måndag 22 oktober 2018 kl. 12:45-13:45. Det finns tillgängligt via esmo.org: https://cslide.ctimeetingtech.com/esmo2018/attendee/confcal/show/session/258 (sök: 441P)