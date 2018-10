Powerbox vinner Power Product of the Year som erkännande för sina framsteg inom coreless strömförsörjningslösningar

Powerbox, ett av Europas största strömförsörjningsföretag och sedan mer än fyra decennier en ledare i optimerade strömförsörjningslösningar för krävande applikationer, har tilldelats utmärkelsen Power Product of the Year vid den prestigefulla Electronics Industry Awards. Evenemanget, som organiseras av Datateam Business Media tillsammans med tidskriften CIE Magazine, uppmärksammar succéer inom elektronikindustrin och hyllar framstående företag, individer och produkter. Vid en prisutdelningsceremoni i Birmingham den 22 september mottog Patrick Le Fèvre,Powerbox Chief Marketing and Communications Officer, priset från Roy Phillips, Managing Director, Intelliconnect.