KUTSU NITRO GAMES OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN / NOTICE TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF NITRO GAMES OYJ

Nitro Games Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 24.10.2018 klo 13.00 alkaen (Suomen aikaa) osoitteessa Radisson Blu Plaza/Boardroom, Mikonkatu 23, 00100 Helsinki, Suomi. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

The shareholders of Nitro Games Plc are summoned to the company’s Extraordinary General Meeting to be held on 24 October 2018 at 13:00 (Finnish time) at Radisson Blu Plaza/Boardroom, Mikonkatu 23, 00100 Helsinki, Finland. The reception of persons who have registered for the meeting and the distribution of voting tickets will commence at 12.30 p.m.

A. Käsiteltävät asiat / Matters on the agenda of the meeting

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: / At the Extraordinary Meeting, the following matters will be considered:

1 Kokouksen avaus / Opening of the meeting

2 Kokouksen järjestäytyminen / Calling the meeting to order

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen / Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen / Recording the legality of the meeting

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen / Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes

6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista / Authorizing the Board of Directors to resolve on issuance of shares

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 998.000 uutta osaketta.

Valtuutus tullaan käyttämään yhtiön 3.10.2018 julkistaman suunnitellun suunnatun osakeannin toteuttamiseen. Hallitus päättää osakeannin kaikista ehdoista, sisältäen myös oikeuden päättää tarvittaessa muutoksista 3.10.2018 julkistettuihin suunnitellun osakeannin ehtoihin. Valtuutus on voimassa 31.12.2018 saakka.

The Board of Directors proposes that it is authorized to decide on issuance of shares as follows:

The number of new shares to be issued based on the authorization may in total amount to a maximum of 998,000 shares.

The authorization will be used to execute the contemplated directed share issue published on 3 October 2018. The Board of Directors decides on all terms and conditions of issuance of shares, including right to resolve on amendments to the terms and conditions of contemplated directed share issue published on 3 October 2018, if necessary. The authorization is valid until 31 December 2018.

7 Kokouksen päättäminen / Closing of the meeting

B. Yhtiökokousasiakirjat / Documents of the Meeting

Edellä mainittu kokouksen asialistalla oleva hallituksen päätösehdotus, osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 2 momentin mukaiset dokumentit ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä Nitro Games Oyj:n internet sivuilla osoitteessa www.nitrogames.com. Edellä mainitut dokumentit ovat myös nähtävillä kokouksessa ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 7.11.2018.

The proposal of the Board of Directors relating to the agenda of the Meeting, the documents referred to in Chapter 5, section 21, paragraph 2 of the Finnish Companies Act and this notice are kept available on view at Nitro Games Plc’s website at www.nitrogames.com. The abovementioned documents are also on view at the Meeting. Copies of these documents will be sent to shareholders upon request.

The minutes of the Extraordinary General Meeting are available on the above-mentioned website no later than 7 November 2018.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille / Instructions for participants in the Meeting

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja / Shareholder registered in the shareholders’ register

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.10.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 19.10.2018 klo 16.00 (EET), mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Kokoukseen voi ilmoittautua:

a) Nitro Games Oyj:n verkkosivuilla www.nitrogames.com;

b) sähköpostitse osoitteeseen milka.tarkiainen@nitrogames.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/yhtiötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Nitro Games Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Each shareholder who is registered in the shareholders’ register of the company held by Euroclear Finland Ltd., on the record date of the Extaordinary General Meeting, which is 12 October 2018 has the right to participate in the Extraordinary General Meeting. A shareholder, whose shares are registered on his/her/its personal Finnish book-entry account, is registered in the shareholders’ register of the company. A shareholder, who wants to participate in the Meeting, shall register for the meeting no later than 19 October 2018 at 4.00 p.m. (EET), by which time the registration shall be received.

The registration may take place:

a) at Nitro Games Plc.’s website at www.nitrogames.com;

b) by e-mail to address milka.tarkiainen@nitrogames.fi.

In connection with the registration a shareholder shall notify his/her/its name, personal identification number, address, email address and the name of a possible assistant or proxy representative and the personal identification number of a proxy representative. The personal data given to Nitro Games Plc. is used only in connection with the General Meeting and the processing of related necessary registrations and for shareholder communication. Shareholder, his/her/its representative or proxy representative shall, when necessary, be able to prove his/her/its identity and/or right of representation.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja / Holders of nominee registered shares

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua kokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.10.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 19.10.2018 klo 10.00 (EET). Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista kokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua kokoukseen ja jolla olisi osakkeiden perusteella oikeus olla edellä mainitulla tavalla merkittynä osakasluetteloon, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.