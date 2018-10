FrontOffice portföljbolag The Great Wild - förvärvar e-handel

Jakto AB erbjuder produkter inom jakt, fiske och sport & friluftsliv via e-handelsplattformen jakto.se. Jakto AB omsatte 4,2 miljoner 2017.

” The Great Wild har ett fantastiskt nätverk med jägare och friluftsintresserade personer. Tidigare låg vårt fokus på att utveckla vår app, på att skapa ett nätverk samt att att mäkla jakter via appen. Appen kommer vi behålla men vi ställer nu om vårt fokus till att börja konsolidera företag nischade inom jakt-och friluftsliv. Därav scannar vi just nu marknaden och letar efter aktörer som är bäst i klassen inom sin nisch. The Great Wilds första förvärv, Huntland, som är ett bössmakeri i toppklass och innehar det unika generalagentursavtalet att få sälja kulvapnet Strasser, ett kulvapen som jag är övertygad om kommer ta marknaden med storm. Jakto är bäst i klassen på bland annat jaktradios där de har överlägsen kunskap och ett välsorterat sortiment i sin webbshop" säger Oskar Erikson, VD The Great Wild.

” Vi har under en tid letat efter nischade e-handlare att koppla till The Great Wilds sociala nätverk och vi bedömer att marknaden i allmänhet och Jakto i synnerhet har stor potential att växa och detta vill vi vara en del av. Det sker ett paradigmskifte inom retail, där kundernas köpbeteende har förändrats radikalt och kunderna förutsätter en smidig och snabb köpprocess, det gäller för aktörer att möta dessa förväntningar för att fortsätta vara relevanta. Vår plan är att fortsätta förvärva relevanta nischade bolag in i The Great Wilds koncern och genom förvärv fortsätta bygga The Great Wilds varumärke" säger Oskar Eriksson, VD The Great Wild.

”Vi är mycket nöjda över den snabba utveckling som nu sker i vårt portföljbolag. I rask takt byggs en ”jakt-koncern” upp som inte bara kommer ha fina varumärken med kassaflöden, utan som även innebär att The Great Wild kommer närmare det mål vi satte upp när vi klev in i bolaget – notering”, säger Johan Lund, VD FrontOffice.