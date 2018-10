Fler sägs upp på grund av konkurser

Tredje kvartalet visar på 12 procent lägre inflödet till Trygghetsfonden TSL. Det betyder en fortsatt god arbetsmarknad, men samtidigt ökar andelen uppsagda från konkurser. Statistiken för tredje kvartalet visar att andelen uppsagda på grund av konkurser ökar, från 8,9 procent under det första kvartalet till att nu omfatta 13,6 procent. Under september kom nästan var tredje deltagare, 254 personer, från en konkurs. Konkurserna växer också i storlek, från i genomsnitt sju personer per omställningsuppdrag i början av året till i snitt tio personer under tredje kvartalet.