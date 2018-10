Belatchew Arkitekter går in i sthlmnyc

sthlmnyc är ett initiativ som knyter samman arkitekter, stadsplanerare, fastighetsutvecklare och akademin i Stockholm och New York City, och syftar till att påverka dessa städers framtid genom att ta fram nya innovativa lösningar. sthlmnyc är en ideell organisation grundad och ledd av arkitekterna Linda Schuur och Sander Schuur.

– Vi tror på samarbete över gränserna, idag mer än någonsin. För arkitekter världen över handlar de framtida utmaningarna om att skapa hållbara städer. En plattform som STHLMNYC skapar möjligheter för kunskapsutbyte städerna emellan och ligger i linje med vår internationella satsning, säger Rahel Belatchew, grundare och VD, Belatchew Arkitekter.

– Vi tycker att Belatchew Arkitekter är ett ambitiöst och visionärt företag med projekt som har en plats på den internationella arkitekturscenen. Utifrån sthlmyc som plattform diskuterar och formulerar vi innovativa lösningar inom stadsplanering och arkitektur för att påverka framtidens städer, säger Sander Schuur, grundare av sthlmnyc.

Rahel Belatchew kommer även att tala på konferensen ”Urban well-being by architectural design” som anordnas av sthlmnyc i New York den 24 oktober. Konferensen är en del av Archtober, New Yorks månadslånga arkitektur- och designfestival som 2018 äger rum för den åttonde gången. Konferensen arrangeras i samarbete med Sveriges generalkonsulat i New York.