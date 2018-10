Vi blir allt mer medvetna om vår hälsa och vad vi kan göra för att förbättra den. Trots det missar vi ofta det kanske viktigaste vi har – hjärtat och blodtrycket.

Nick Littlehales, sömnexpert : Man har länge trott att man behöver sina 8h sömn varje natt. Folk kan bli oroliga för att de inte får de där viktiga åtta timmarna, men det kan vara svårt att få kvalitetssömn så länge. Att sova kortare stunder oftare kan kompensera, för det du kan förlorat under natten. Går ej det så kan man ta en middagslur och sova en stund tidigt på kvällen. Att återhämta sig är viktigt, att på lunchen ta 20 minuter och försöka släppa allt mental, ger återhämtning under dagen också. Den viktigaste delen av återhämtning sker de 90 första minuterna av dagen. Så börja ej dagen med att läsa mejl, inlägg mm utan ge kroppen tid att acklimatisera sig till den nya dagen. Se till att tanka nytt bränsle och vätska, gå ut för naturligt dagsljus. Börja dagen som du vill att dagen ska fortlöpa.

BLODTRYCKET EN VIKTIG INDIKATOR PÅ DEN ALLMÄNNA HÄLSAN Allmänläkare Achim Max Brenske, medicinsk expert kommenterar: Med tanke på att blodtrycket är en sådan viktig indikator på den allmänna hälsan är det verkligen illa att så få människor priorierar att mäta blodtrycket. Enda sättet att göra blodtrycksmätningar till allmänkunskap är att på ett tidigt stadium uppmärksamma hjärthälsans betydlese, t ex genom att införa blodtrycksmätningar i skolan. Handledsmätarna skulle vara perfekta för skolorna, för att visa på ett enkelt och smidigt sätt att mäta blodtrycket. Börjar man med detta i tidig ålder kan 120/80 mätvärdet bli allmänkunskap - på samma sätt som fem frukter, grönsaker per dag har blivit ett mantra många förstår.

Med en knapptryckning kan du granska ditt blodtryck bekvämt i ditt hem och se hur det förändras per dag, per vecka eller per månad. Vill du se senaste veckans medelvärde? Inga problem. Vill du jämföra det med den senaste månadens medelvärde? Det kan inte vara enklare.

ActivScan™ 9-mätaren visar dina blodtrycksdata enkelt och elegant med hjälp av diagram och kurvor. På det här sättet kan man både se ett enstaka värde och helhetsbilden av din hjärthälsa över tid. Mätaren är helt kompatibel med smarttelefonenheter via Brauns app Healthy Heart, som ger dig åtkomst till dina data när som helst, var som helst och där du kan lägga in livsstilsdata för att skapa en fullständig bild av din hälsa och livsstil.

