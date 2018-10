Enersize marknadslanserar sin patentansökta automatiserade kompressoranalys via SaaS

Enersize Oyj (”Enersize”) marknadslanserar idag sin automatiserade kompressoranalys i sin SaaS (Software as a Service) tjänst. Detta innebär att alla kunder från och med idag kan erbjudas tillgång till analysverktyget online. Analysverktyget nås via en vanlig webläsare och baseras på de två patentansökningar Enersize lämnat in under 2018.