BUBLAR FÖRVÄRVAR VOBLING AB OCH BLIR NORDENS LEDANDE NOTERADE AR/VR-BOLAG

Styrelsen i Bublar Group AB (publ), noterat på NGM Nordic MTF, har idag 16 oktober 2018 beslutat att förvärva 100 % av aktierna i det svenska AR/VR-bolaget Vobling AB. (AR/VR: Augmented Reality/Virtual Reality). Genom förvärvet blir Bublar Group tillsammans med Vobling det största noterade AR/VR-bolaget i Norden. Bublar Group utökar därmed sin verksamhet inom spelutveckling i AR/VR och expanderar ytterligare in i B2B-marknaden. I förvärvet ingår Voblings dotterbolag i Manila, Filippinerna, som blir en viktig plattform för att stärka produktionskapaciteten inför utveckling av nuvarande och kommande spelportfölj, bland andra det AR-baserade Hello Kitty-spelet som lanseras under 2019.