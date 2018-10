Söderberg & Partners medarbetare först att bli klimatpositiva

Genom att stötta Söderberg & Partners i målet att göra sina medarbetare klimatpositiva kommer We Don’t Have Time årligen att köpa klimateffektiva projekt för Söderberg & Partners motsvarande minst 27 000 ton CO2 och annullera de utsläppsrätter som erhålls från marknaden.

Syftet med We Don’t Have Time är att bygga världens största sociala nätverk kring klimatfrågan för att få makthavarna att förstå att vi inte har tid att vänta. De har hittat ett unikt sätt att inte bara klimatkompensera för människors livsstil utan även samtidigt ta bort en betydande mängd av de utsläppsrätter från marknaden som hotar klimatet - och samtidigt visa att detta går hand i hand med ekonomisk utveckling.

Söderberg & Partners utgår från FN:s statistik som visar en genomsnittspersons klimatpåverkan. Utifrån denna har Söderberg & Partners valt att ha goda marginaler – de har dubblat klimatkompensationen per medarbetare utifrån statistiken. Certifieringen sker enligt “We Don’t Have Time Climate Positive Employees™”.

- Syftet är att både göra direkt klimatnytta och driva på den frivilliga klimatkompensationen och i förlängningen driva upp marknadspriset i handeln med utsläppsrätter. Helst bör vi alla i Sverige och den rika delen av världen minska våra växthusgasutsläpp med 10-15 procent per år. Förutom Söderberg & Partners tjänsteresor kommer en betydande klimatpåverkan till stor del från medarbetarnas privata livsstil vilket vi nu tar höjd för, säger Mårten Thorslund, marknadschef och hållbarhetsansvarig på We Don’t Have Time.

Gustaf Rentzhog, vd och koncernchef på Söderberg & Partners, uppmanar nu fler aktörer i branschen att följa efter.