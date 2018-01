ChromoGenics säkrar finansiering inför offensiv marknadsexpansion – företrädesemission tecknad till 81,3 procent

Omräkning av tidigare utgivna teckningsoptioner (TO1) Till följd av den nu genomförda emissionen har villkoren räknats om för de teckningsoptioner (TO1) som emitterades 2017, där teckning sker under perioden 1-31 maj 2018. Efter omräkning berättigar varje teckningsoption av serie TO1 till teckning av 0,26 aktier till en teckningskurs om 9,87 SEK.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO2 Utöver en (1) aktie ingår i varje unit även en (1) teckningsoption av serie TO2. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie om 3,50 SEK under perioden 10-31 januari 2020.

Handel med BTU och leverans av nya aktier

Handel med BTU kommer att ske på Nasdaq First North till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske under perioden 5-9 februari 2018. Leverans av nya aktier beräknas ske mellan 12-16 februari. De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North i samband med att företrädesemissionen registreras av Bolagsverket.



Rådgivare

Finansiell rådgivare till ChromoGenics i samband med Företrädesemissionen är Evli Bank Plc. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl KB.

För ytterligare information, kontakta

Thomas Almesjö, VD

Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef

+46 (0)18 430 04 30

info@chromogenics.com

Certified Adviser: G&W Fondkommission