Zuckerbergs tidigare mentor: "Krisen kommer att förstöra Facebook"

Facebook genomlider sin svåraste kris i bolagets historia efter helgens avslöjande om försnillad användardata, och nu svingar Silicon Valley-profilerna vilt mot nätjätten.

"De verkar inte ens vilja erkänna att problemet existerar", konstaterade Mark Zuckerbergs före detta mentor Roger McNamee i en intervju med CNN på tisdagen.

McNamee är ett av många tunga namn som riktat stenhård kritik mot Facebook efter att det uppdagats att nätjätten suttit på fingrarna efter att analysföretaget Cambridge Analytica tillskansat sig 50 miljoner Facebook-användares data - uppgifter som en visselblåsare hävdar senare såldes vidare till Donald Trumps valkampanj.

Även Scott Galloway, professor i marknadsföring vid NYU Stern School of Business och författare till bästsäljaren The Four: The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google, är kritisk.