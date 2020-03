Zordix köper ungersk spelstudio

Invictus Games grundades år 2000 och består för närvarande av ett team om 25 personer. Bolaget är mest känt för titlar som Give It Up!-serien som har över 71 miljoner nedladdningar, Froggy Jump med över 14 miljoner nedladdningar, och offroad-racern Insane.

Invictus har för närvarande fyra nya versioner av Give It Up! under utveckling som planeras lanseras under 2020 och 2021. Invictus har totalt ett tiotal titlar, uppdateringar och uppföljare under utveckling där bolaget har rätt till en del av eller hela omsättningen. Ett antal av dessa planeras lanseras under det första halvåret 2020.