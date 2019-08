Zoomabilitys nettoresultat sjönk i andra kvartalet

"Intresset för Zoom Uphill har fortsatt varit stort under kvartal två. Det gäller i Sverige, men också i Italien och Nederländerna, samt Luxemburg där vi kontrakterat en ny distributör. I USA har vi inte kunnat leverera något under kvartal två, men kommer igång igen under kvartal tre. Vi räknar också med att snart kunna få en ny återförsäljare i en av delstaterna", säger Pehr-Johan Fager.

Aktien för Zoomability listades på Spotlight i början av augusti. Mycket tid lades under andra kvartalet på att förbereda bolaget för listningen, uppges det.