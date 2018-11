Zimbabwes kvinnor målet för årets julkampanj

”Vi ser en enorm potential där, dels på grund av var landet befinner sig ekonomiskt, men framför allt märker vi att det finns en befolkning som är välutbildad och har väldigt höga ambitioner. De minns hur det var tidigare, innan ekonomin kördes i botten”, säger Richard Nordström, generalsekreterare för Hand in hand Sverige.

Hand in hand har funnits i Zimbabwe i tre år och behoven är stora.

I år heter julkampanjen Jobs for Zimbabwe, och syftar till att skapa nya arbeten i regionen Chirumanzu, 20 mil söder om huvudstaden Harare.

I många år har Dagens industri följt Hand in hands kampanjer för att utbilda entreprenörer på de platser där jobb och försörjning behövs som bäst. Tidigare kampanjer har framför allt riktat sig mot Indien, och förra årets julkampanj Jobs for change riktade sig mot Kenya.

”När man kommer dit är det som att träffa ett gäng frustande galopphästar, som bara vill komma igång, för de har så mycket idéer och ambitioner, oavsett om du pratar med någon i Harare som vill starta en mer kapitalintensiv verksamhet, eller en jordbrukare på landsbygden, för hon minns hur det var när hon arbetade på en stor farm med enorm produktivitet, och hon ser ju att så är det inte längre. Mycket har gått fel i Zimbabwe på kort tid men minnet om hur det en gång var finns kvar.”

Jobs for Zimbabwe är ett projekt som pågår under två år, och under den tiden ska 270 personer ur befolkningen utbildas i ekonomi och entreprenörskap i så kallade självhjälpsgrupper. Efter avslutad träning kan de som vill ansöka om mikrolån för att finansiera uppbyggnad av en mindre affärsrörelse.

Målet är att 315 företag ska startas, vilket kommer att leda till fler arbeten i en region där endast åtta procent av den arbetsföra befolkningen har ett lönearbete. De flesta jobben kommer att skapas inom jordbruk, skogsbruk, trädplantering, handel och biodling, bland annat. Varje företag kommer i snitt att kunna försörja sex personer.