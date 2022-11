Zignsec krymper förlusten

Rörelseresultatet på ebit-nivå blev -27,4 miljoner kronor (-27,6).

Nettoomsättningen uppgick till 21,4 miljoner kronor (19,5), motsvarande en nettoomsättningsökning på 10 procent.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -9,5 miljoner kronor tredje kvartalet (-6,7). Vid periodens utgång hade Zignsec en nettokassa om 33,9 miljoner kronor (33,2).

Under kvartalet påverkas Zignsecs verksamhet av en viss nivå av säsongsvariation under sommarmånaderna där bolaget vanligtvis ser en avmattning i försäljningsaktivitet. Detta resulterade i lägre nettoomsättning i juli och augusti 2022, som bolaget sedan har sett öka med 7 procent under september 2022, skriver Zignsecs vd Alex Noton i rapporten.

”Omsättningsökningen räcker inte för att göra oss kassaflödespositiva under fjärde kvartalet 2022. I vår uppdaterade plan räknar vi med att bli kassaflödespositiva under andra halvan av 2023”, skriver Alex Noton.