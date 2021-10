Zenergy genomför riktad emission

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen genomför den riktade nyemissionen till Sundbybergs Byggentreprenad för att tillföra bolaget ägare av strategisk betydelse samt tillföra bolaget kapital genom en kostnadseffektiv process, skriver Zenergy.

Nyemissionen medför vid fullteckning en utspädning om cirka 2 procent av röster och cirka 4 procent av kapital i bolaget.

Teckningskursen i emissionen blir 0:31 kronor per aktie, en teckningskurs som fastställts efter en överenskommelse på armlängds avstånd mellan bolaget och Sundbybergs Byggentreprenad. Kursen motsvarar Zenergys justerade volymviktade genomsnittspris per aktie under perioden från och med 31 augusti 2021 och den 29 september 2021, med en emissionsrabatt om cirka 5 procent.